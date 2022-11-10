منوعات 10 تشرين الثاني 2022 - 10:13 10/11/2022 10:13:10 غوتيريس في موقف طريف في "كوب27"...قرأ الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف (فيديو)

غوتيريس في موقف طريف في "كوب27"...قرأ الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف

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LBCI News Lebanon





وكان من المقرّر أن يُلقي غوتيريس الكلمة الافتتاحيّة لجلسة في القاعة العامّة الرئيسيّة للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرّئيس الأميركي السّابق آل غور حول تتبع انبعاثات الكربون.

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واستهل غوتيريس كلمته قائلاً "العالم يخسر السّباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صنّاع القرار"، قبل أن يتوقّف في حيرة ويتصفّح الأوراق أمامه.



وقال ضاحكاً "أعتقد أنّهم أعطوني الخطاب الخطأ". وقال "حدث التباس بسيط، أعتذر".



وصفّق الحاضرون في القاعة بينما تمّ إحضار الخطاب الصّحيح إليه.



تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لموقف طريف خلال مؤتمر المناخ "كوب27"، حيث بدأ بقراءة الخطاب الخطأ قبل أن يتدارك الموقف ضاحكاً ويبدأ في إلقاء الخطاب الصّحيح.وكان من المقرّر أن يُلقي غوتيريس الكلمة الافتتاحيّة لجلسة في القاعة العامّة الرئيسيّة للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرّئيس الأميركي السّابق آل غور حول تتبع انبعاثات الكربون.واستهل غوتيريس كلمته قائلاً "العالم يخسر السّباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صنّاع القرار"، قبل أن يتوقّف في حيرة ويتصفّح الأوراق أمامه.وقال ضاحكاً "أعتقد أنّهم أعطوني الخطاب الخطأ". وقال "حدث التباس بسيط، أعتذر".وصفّق الحاضرون في القاعة بينما تمّ إحضار الخطاب الصّحيح إليه.

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