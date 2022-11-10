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10 تشرين الثاني 2022 - 11:35
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"ليس ملكي"... رجل يُلقي البيض على الملك تشارلز خلال زيارة رسمية (فيديو)

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&quot;ليس ملكي&quot;... رجل يُلقي البيض على الملك تشارلز خلال زيارة رسمية (فيديو)
Lebanon News
ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل الأربعاء بسبب إلقائه البيض على الملك تشارلز الثالث أثناء تواجده في منطقة يوركشاير مع زوجته كاميلا لإنجاز بعض المهام. 
 
وكان الملك تشارلز يحيي الجماهير في يوركشاير، وسط هتافات "حفظ اللّه الملك"، عندما ظهر رجل خلف السياج وبدأ برمي البيض عليه قائلا: "تم بناء هذه البلاد على دماء العبيد" و"إنه ليس ملكي".
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وظهر الملك تشارلز في فيديو وثق اللحظة غير مبالي لأقوال الرجل وأفعاله، حيث واصل إلقاء التحية على الجماهير بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الّذين حضروا لاستقباله أمام القصر. 
 
وقام الملك والملكة بزيارة يوركشاير لحضور سلسلة من الاحتفالات والارتباطات، منها إزالة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.
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