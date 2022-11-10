"ليس ملكي"... رجل يُلقي البيض على الملك تشارلز خلال زيارة رسمية (فيديو)

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل ألقى البيض على الملك تشارلز الثالث.

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LBCI News Lebanon

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل الأربعاء بسبب إلقائه البيض على الملك تشارلز الثالث أثناء تواجده في منطقة يوركشاير مع زوجته كاميلا لإنجاز بعض المهام.

وكان الملك تشارلز يحيي الجماهير في يوركشاير، وسط هتافات "حفظ اللّه الملك"، عندما ظهر رجل خلف السياج وبدأ برمي البيض عليه قائلا: "تم بناء هذه البلاد على دماء العبيد" و"إنه ليس ملكي".

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وظهر الملك تشارلز في فيديو وثق اللحظة غير مبالي لأقوال الرجل وأفعاله، حيث واصل إلقاء التحية على الجماهير بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الّذين حضروا لاستقباله أمام القصر.

وقام الملك والملكة بزيارة يوركشاير لحضور سلسلة من الاحتفالات والارتباطات، منها إزالة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.