في قطر... إصدار عملات ورقية ومعدنية تذكارية لكأس العالم 2022 (صور)

أصدر البنك المركزي القطري عملات وأوراقًا نقدية تذكارية لإبراز الحضارة القطرية خلال كأس العالم لكرة القدم 2022. ​

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LBCI News Lebanon

أصدر البنك المركزي القطري الأربعاء، برئاسة محافظه الشيخ بندر بن محمد، عملات وأوراقًا نقدية تذكارية بهدف إبراز الحضارة القطرية وتراثها الثقافي خلال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأقام المعنيون حفلًا بمناسبة الإصدار حضره رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مع مجموعة من المسؤولين القطريين والسفراء الأجانب في الدوحة.

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وشدّد الشيخ بندر على أهمية مساهمة القطاع المصرفي إنجاح هذا الحدث التاريخي من خلال الأوراق النقدية والعملات التذكارية.

ويتمثل شعار العملة المعدنية لكأس العالم 2022 بصورة لملعب "لوسيل" في الجانب الأول مع ملعب "البيت" في الجانب الثاني، مع شعار قطر الوطني والأفق والشراعي وحصن الزوبارا على خلفية الورقة النقدية.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم في الفترة الممتدة بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول، وبهذا تكون الدولة العربية الأولى التي تنظم هذه البطولة العالمية.