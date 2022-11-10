"اكتشاف استثنائي"... العثور على تماثيل برونزية من العصور الرومانية (صور)

عثر في إيطاليا على تماثيل برونزية قديمة بمدينة توسكانا، تعود إلى العصور الرومانية القديمة.

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LBCI News Lebanon

عثر علماء الآثار في إيطاليا على تماثيل برونزية قديمة مغطاة بعملات من الذهب والفضة في أحواض استحمام ساخنة بمدينة توسكانا، تعود إلى العصور الرومانية القديمة.

وأعلنت وزارة الثقافة الإيطالية أن هذه الحقبة كانت بمثابة فترة "تحول كبير في توسكانا القديمة" حيث انتقلت المنطقة من الحكم الأتروسكي إلى الحكم الروماني.

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وبحسب المعلومات، فسيتم نقل التماثيل الـ24، الّتي كانت محفوظة بطريقة جيّدة تحت المياه كنوع من الطقوس الدينية، إلى معمل ترميم قبل عرضها في متحف جديد في سان كاسيانو.

وقال المدير العام لمتاحف الدولة الإيطالية ماسيمو أوسانا إنّ هذا "الاكتشاف الاستثنائي" هو "بالتأكيد أحد أهم الاكتشافات البرونزية التي تم اكتشافها في تاريخ البحر الأبيض المتوسط القديم".