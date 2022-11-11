في تونس... حارس مصرفي "يستغل الفرصة" ويسرق 180 ألف دولار

نجح حارس مصرفي تونسي في سرقة مبلغ 180 ألف دولار كان مكلفاً حمايته.
وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع سكاي نيوز عربية
، فقد كان موظف في مصرف محلي يتنقل الأربعاء في شاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع البنك في العاصمة تونس، وكان معه سائق وحارس.
وأشارت التقارير الى أن الموظف قد طلب من السائق التوجه الى إلى منطقة الدندان لكي يتمكن من لقاء سبّاك في بيته.
وبعد نزول الموظف من الشاحنة استغلّ الحارس الفرصة ةسرق الحقيبة وهرب. يذكر أن الحارس يعمل في شركة حراسة خاصة، وهو من أًصحاب السوابق العدلية.
وقد تمّ توقيف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.