جريمة لا يتصوّرها عقل... أم تقتل ابنها وتلقي جثته في الشارع!

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تمكّنت سلطات الأمن في القاهرة من القبض على أم متهمة بقتل طفلها، بعد العثور على جثته في الطريق.وبحسب المعلومات، فقد قتلت أم مصرية، في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، طفلها البالغ من العمر وألقت جثته في الشارع.وكانت سلطات الأمن في القاهرة قد تلقت إخطاراً يفيد بوجود جثة طفل في أحد الشوارع.بعدها، انتقلت أجهزة الأمن الى المكان وعثرت على الجثة الملقاة في الشارع ملفوفة بقطعة من القماش.ومن خلال التحريات، توصّلت السلطات الى معلومات تفيد بأن الطفل مجهول الهوية، وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدي عليه.وأضافت التحريات أن الطفل توفي نتيجة تعدي والدته عليه، وذلك بسبب عدم قدرتها على تسجيله بعدما تبرأ والده منه.