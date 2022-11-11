صورة طريفة تجتاح الإنترنت... عروس تتعهّد بالسماح لزوجها بإمضاء الوقت مع أصدقائه!

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يعتقد الكثيرون أن علاقة الشاب بأصدقائه قد تتغيّر بعد الزواج. من هنا قرّر أصدقاء عريس هندي إيجاد حلّ لهذه المعضلة، وقد لاقت خطوتهم انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب المعلومات، فقد طلب أصدقاء العريس، اسمه راغو، من العروس توقيع اتفاقية تنص على أنها ستسمح لشريكها بقضاء بعض الوقت مع أصدقائه حتى الساعة 9 مساءً ولن تتصل به عبر الهاتف خلال ذلك الوقت.وتُظهر صورة الوثيقة الاتفاقية الموقعة من قبل العروس أرشانا، وجاء فيها: "حتى بعد الزواج، أسمح لزوجي راغو بقضاء بعض الوقت مع أصدقائه حتى الساعة 9 مساءً وأتعهد بأني لن أزعجه عبر الهاتف خلال تلك الفترة".واللافت أن الوثيقة المؤرخة في 5 تشرين الثاني موقعة من قبل شاهدين.وأشارت المعلومات الى أن الثنائي تزوّج في 5 تشرين الثاني، وقد قدّم أصدقاء العريس هذه الاتفاقية كهدية للعروس.