مدونة تايلاندية تثير غضب مشاهدي يوتيوب... أكلت الخفافيش في الحساء! (فيديو)

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تواجه مدوّنة تايلاندية السجن مدة 5 سنوات بعدما صورت نفسها وهي تأكل الخفافيش في وعاء من الحساء.ونشرت Phonchanok Srisunaklua مقطع الفيديو، تبلغ مدته دقيقة واحدة و40 ثانية، على قناتها على يوتيوب، وقد أظهر الحيوانات النافقة تطفو في حساء بلون الطين مع طماطم كرزية.وفي الفيديو، وصفت الشابة الخفافيش بأنها "لذيذة" وقارنتها بـ "أكل اللحوم النيئة"، ثم سرعان ما بدأت بتغميسها في صلصة حارة وأكلها.وتُظهر اللقطات أيضاً صانعة محتوى الطعام وهي تحمل خفاشًا كاملاً أمام الكاميرا وتعلن أن لديه أسنانًا قبل أن تقول إن "العظام طرية".وأثار هذا الفيديو غضب المشاهدين الذين اشتكوا من آثاره الصحية.يذكر أن تمّ إلقاء القبض على المدوّنة، وهي أيضًا مدرسة، بتهمة "حيازة جيف الحيوانات البرية المحمية" و"الجرائم التي تنتهك قانون جرائم الكمبيوتر (2007)".وفي البداية، نفت المدونة الاتهامات، ونشرت مقطع فيديو آخر تعتذر فيه "للمجتمع والأطباء والصحافيين والزملاء والأسرة والأصدقاء". وأضافت أنها لن تأكل الخفافيش مرة أخرى.