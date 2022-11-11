فوز أميركي بأكبر جائزة يانصيب بالعالم... اشتراها من بائع سوري!

تمكّن رجل أميركي الثلاثاء من الفوز بجائزة اليانصيب أو "باور بول" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بلغت قيمتها رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار، بعدما اشترى البطاقة من متجر يملكه رجل من أصل سوري.
وبحسب المعلومات، فقد تطابقت تذكرة واحدة فقط مع الأرقام الخمسة الفائزة في السحب وهي "10-33-41-47-56" مع الرقم 10 للرقم الإضافي "باوربول".
وأوضحت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا أن الفائز هو أول شخص في كاليفورنيا يصبح مليارديراً بواسطة اليانصيب، وأن البطاقة الرابحة بيعت في متجر في محطة للمحروقات "جوز سيرفيس سنتر" في منطقة ألتادينا، يملكه جو شحيد وهو سوري الأصل، يبلغ من العمر 74 عاما.
وتابعت الهيئة أن صاحب المتجر حصل على عمولة بقيمة مليون دولار من جائزة اليانصيب.