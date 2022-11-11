صورة ضجت مواقع التواصل... أمير موناكو يكشف لمحة عن حياته السرية

نشر أمير موناكو صورةً مع أبنائه من عشيقاته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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LBCI News Lebanon

ضجّت صورة أمير موناكو ألبير الثاني مع أبنائه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مع طفليه جاسمين وألكسندر غريمالدي من عشيقتيه السابقتين في أحد المطاعم بمدينة نيويورك الأميركية.

وفي التفاصيل، فإن ابنته جاسمين غريمالدي من عشيقته السابقة النادلة الأميركية تمارا روتولو، وابنه ألكسندر غريمالدي من عشيقته السابقة نيكول كوست، مضيفة سابقة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

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وفي السياق عينه، الأمير ألبرت هو أب أيضًا لتوأم من زوجته السباحة الأولمبية السابقة الأميرة شارلين التي تزوجها عام 2011.

وحضر الزوجان الأسبوع الماضي حفل توزيع جوائز "الأميرة غريس" السنوي في نيويورك بهدف جمع التبرعات لمؤسسة الممثلة الراحلة الحائزة على جائزة الأوسكار الأميرة غريس كيلي.

ورغم ذلك، بدا أن علاقة الزوجين تأثرت بالشائعات في كانون الأول عام 2020 خصوصًا مع ظهور دعوى أبوة ثالثة ومغادرة الأميرة شارلين إلى جنوب إفريقيا.

وزعمت الأنباء أن ألبير أنجب طفلة من امرأة برازيلية لم يُذكر اسمها خلال الوقت الذي كان فيه هو وشارلين على علاقة.