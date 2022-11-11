قطر تنفي الشائعات عن ظروف العمل القاسية في ورش المونديال

قام المشرفون على مونديال 2022 قطر الخميس، بنفي ما أتى في تقرير لمنظمة غير حكومية بريطانية حول "تمييز واستغلال" العمّال في مواقع تشييد الملاعب.

ووفق تقرير المنظمة، فقد تسببت معاملة قطر للعمال المهاجرين بتعرضها لانتقادات رغم قيامها بإصلاحات من خلال تحسين الحد الأدنى للأجور وتخفيض حدة نظام الكفالة الذي كان يمنع الموظفين من مغادرة البلاد أو تغيير الوظائف بدون موافقة صاحب العمل.

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واعتمد التقرير على شهادات 60 عاملا أجنبيا يعملون في الملاعب الثمانية المستضيفة للبطولة.

وتكلم العمال عن سوء المعاملة النابعة من "ثقافة الخوف" في العمل والتعرض للحرارة الشديدة والبرودة والغبار.

وأكد عاملان خلال تقديم شهاداتهم على "استمرار العمل بشكل طبيعي" رغم السقوط القاتل الذي أودى بحياة مواطن من بنغلادش في آذار 2019 وآخر صيني عام 2021 في ملعب "لوسيل"، الذي يستضيف المباراة النهائية، بالإضافة إلى العديد من الوفيات والإصابات الخطيرة في صفوف العاملين.

وردًّا على ذلك، علقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على هذا الاتهام واصفة اياه بـ"الباطل قطعًا".