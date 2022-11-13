تيفاني ترامب واللبناني مايكل بولس يدخلان القفص الذهبي... فستان ساحر من توقيع إيلي صعب! (صور وفيديوهات)

دخلت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، وخطيبها الميلياردير اللبناني الأصل مايكل بولس القفص الذهبي السبت في فلوريدا.
وبحسب المعلومات، فقد تزوجت تيفاني، وهي ابنة دونالد ترامب ومارلا مابلز البالغة من العمر 29 عامًا، من مايكل بولس، 25 عاماً، يوم السبت بعد قرابة عامين على خطوبتها في منتجع مارالاغو Mar-a-Lago، الّذي يملكه والدها في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقالت مارلا مابلز لمجلة بيبول
إن العائلة اختارت المكان لأنه كان منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم.
وبما يخص فستان الزفاف، قالت مابلز: "إنه حفل زفاف لبناني أميركي، لذلك كنا سعداء للغاية بأن يخلق إيلي صعب السحر"، علماً أن مابلز ارتدت أيضًا ثوبًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.