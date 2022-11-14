2 بالمئة فقط يستطيعون حلّ هذا اللغز في 7 ثوانٍ... هل أنت منهم؟

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هل أنت من الأشخاص الذين يتمتّعون بدقّة ملاحظة استثنائية؟ هل تحبّ الخدع البصرية وتستمتع بحلّها؟ نقدّم إليك اليوم خدعة بصرية ستؤكّد امتلاكك على قوّة ملاحظة كبيرة في حال تمكّنت من حلّها في غضون ثوانٍ قليلة.وتُظهر الصّورة التي يعرضها موقع "جارغان جوش"، متجر ألعاب وبداخله أطفال. وبالإضافة إلى الألعاب المختلفة، يختبئ "صبّار".اثنان بالمئة من الأشخاص فحسب يمكنهم اكتشاف الصبار المختبئ داخل متجر الألعاب في الصورة خلال 7 ثوانٍ. هل أنت منهم؟والآن حاول حلّ اللغز...