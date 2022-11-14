تشكل مخاطر صحية محتملة على البشر... حلازين عملاقة تجتاح غرب فنزويلا

يعاني غرب فنزويلا من غزو حلازين إفريقية عملاقة تشكل مخاطر صحية محتملة على البشر.

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LBCI News Lebanon

يعاني غرب فنزويلا من غزو حلازين إفريقية عملاقة تشكل مخاطر صحية محتملة على البشر، وذلك بسبب هطول الأمطار المستمرة الّتي ساعدت في انتشارها.

ولدى الحلزون الإفريقي العملاق، الّذي يصل حجمه إلى 20 سنتيمتراً، قدرة سريعة على التكاثر، حيث يتم جمع ما بين 350 و400 يومياً في بعض المواقع.

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ويُذكر أنه تمّ اكتشاف حلزون الـ" Achatina fulica" للمرة الأولى في بداية كانون الأول على شواطئ بحيرة ماراكايبو غرب فنزويلا. ويعتبر مدمراً للمحاصيل كما أنه يسبّب التهاب الدماغ واضطرابات الأمعاء لدى البشر.

وأشار خوسيه ساندوفال، مدير الحياة البرية في منظمة أزول أمبيينتاليستا غير الحكومية، إلى أن هذا النوع من الحلازين موجود في فنزويلا منذ عام 1997.

وأضاف ساندوفال: "لن يكون من الممكن إيقاف هذه الحلازين لأنها وضعت البيض بالفعل. نحن نواجه غزو وباء، ومن ثم يصعب القضاء عليها عندما تصل إلى هذه الأعداد، لكن يمكن السيطرة عليها".

ولفت إلى أنها "ستستمر بالانتشار حتى شهر آذار وستتسبب بتلف المحاصيل... ".