تعود إلى حكم كليوباترا... علماء يكشفون وجه أول مومياء حامل في العالم! (صور)

علماء يكشفون وجه أول مومياء حامل في العالم تعود إلى حكم الملكة كليوباترا.

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LBCI News Lebanon

أجرى علماء من جامعة وارسو مجموعة من الدراسات على المومياء الملقبة بـ"السيدة الغامضة"، والّتي تعود إلى عصر حكم الملكة كليوباترا، إذ تم الكشف للمرة الاولى عن وجود جنين في داخلها.

ورجّح العلماء أن المومياء، الّتي نُقلت من مصر إلى بولندا عام 1826، توفيت خلال الأسبوع الـ28 من حملها، وكان يتراوح عمرها في ذلك الوقت بين الـ20 و30 عامًا.

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ونجح العلماء في اكتشاف حمل المومياء بعد دراسة الجمجمة والأنسجة الرخوة للتمكن من بناء وتوضيح شكل وجه "أول مومياء قديمة حامل في العالم".

كما استفاد العلماء من جمجمة المومياء والبقايا الأخرى لتكوين صورتين تظهران تقريبًا شكلها عندما كانت على قيد الحياة.

ووفق موقع الـ"ديلي ميل"، فقد تم اكتشاف المومياء داخل مقابر ملكية في منطقة الصعيد المصرية، خلال أوائل القرن التاسع عشر، كما ويعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد أي فترة حكم الملكة كليوباترا.

واعتقد بعض العلماء بداية أن بقايا المومياء تعود إلى القسّ "هور جيهوتي"، قبل التأكيد على أنها امرأة محنطة عام 2016.