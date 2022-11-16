مبلغ خيالي...44 مليون دولار تسوية طلاق مالك برج كرايسلر في نيويورك لزوجته الفرنسية

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فرض القضاء البريطاني على الملياردير مايكل فوكس، مالك برج كرايسلر الشهير في نيويورك، بأن يدفع لزوجته الفرنسية أكثر من 37 مليون جنيه استرليني (43,8 مليون دولار)، في إطار تسوية مرتبطة بطلاقهما.وكان مايكل فوكس (62 عاما) وألفينا كولاردو فوكس (47 عاما)، قد تزوجا في نيويورك عام 2012 في علاقة أثمرت طفلين. لكنهما باتا يتواجهان في دعوى طلاق أمام محكمة في لندن حيث يقيمان، بشأن النفقة التي يتعين على الملياردير المتحدر من المانيا والذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة منذ التسعينات، أن يدفعها للصحافية السابقة.وقد لفت الثنائي السابق الانتباه بأسلوب حياتهما الباذخ، مع تنقلهما الدائم في الطائرات الخاصة وامتلاك منازل فارهة كثيرة في مدن عدة بينها نيويورك وباريس وميامي ولندن وكابري.وفي نيويورك، تملك شركة مايكل فوكس خصوصا برج كرايسلر الشهير في قلب مانهاتن.وفي إطار دعوى الطلاق، كانت الفرنسية تطالب بالحصول على أكثر من 45 مليون جنيه استرليني بموجب عقد وقّعه الثنائي السابق قبل زواجهما، فيما كان محامو الملياردير يعرضون عليها ثلاثين مليون جنيه.وسيتعين على فوكس خصوصا دفع نفقات تعليم الطفلين والراتب المخصص لجلسيتهما والمحدد بمئة ألف جنيه استرليني كحد أقصى سنويا، بحسب القاضي.