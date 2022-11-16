انتصار آخر لدونالد ترامب... هزم ابنة شقيقه في دعوى ميراث!

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فاز دونالد ترامب على ابنة شقيقه، ماري ترامب، في دعوى قضائية اتهمته فيها مع شقيقه وشقيقته بخداعها لحرمانها من ميراث قيمته ملايين الدولارات.وفي قرار صدر الاثنين، أكد قاضي محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، القاضي روبرت ريد، أن ماري ترامب تنازلت عن الدعوى التي رفعتها على أقاربها في تسوية نزاع يعود إلى العام 2001 على عقارات فريد ترامب الأب والد دونالد ترامب.وأتى قرار ريد في اليوم نفسه الذي منح فيه قاض فديرالي آخر في مانهاتن انتصاراً آخر إلى دونالد ترامب، إذ رفض دعوى مايكل كوهين محامي ترامب السابق التي رفعها عليه بشأن إعادته إلى السجن، في انتقام مزعوم من كتابته مذكرات تحوي معلومات صادمة وفضائح.وتعود دعوى ماري ترامب إلى عام 1981 عندما توفي والدها فريد ترامب الابن شقيق دونالد ترامب الأكبر الذي ترك لماري التي كان عمرها 16 عاماً حينئذ، محفظة عقارات مدرة للأرباح.