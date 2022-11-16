عريس يصل حفل زفافه بالنعش... فيديو يجتاح تيك توك!

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تعرّض عريس لحملة من الانتقادات بسبب وصوله إلى حفل زفافه في نعش حمله أعز أصدقائه في الممشى.وقام أحد الحاضرين بتصوير هذا المشهد، ثمّ نشر الفيديو على تيك توك، لتنتشر بعد ذلك اللقطات ويتعرّض العريس لحملة الانتقادات الكبيرة."هل هذه جنازة؟؟ لا، هكذا قرر صديقي السير في الممر"، بهذه الكلمات علّق مستخدم تيك توك على الفيديو الذي حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة.ومن خلال الفيديو، يمكن رؤية النعش في السيارة المخصصة لنقل الموتى قبل أن يحمل 6 أشخاص التابوت.وقد ظهر الارتباك على وجوه بعض الحاضرين الذين اعتقدوا أن هناك جثة في النعش، لكنهم سرعان ما أصيبوا بالذهول عندما خرج العريس من التابوت بعد وضعه بالقرب من المذبح الموقت.يذكر أنه لا يوجد أي معلومات حول كيفية تفاعل العروس مع خطوة العريس هذه، أو حتى إذا لعبت أي دور في عملية التخطيط لهذا الأمر.