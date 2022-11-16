بيع كمأة بيضاء ضخمة في مزاد... لن تصدقوا سعرها الخيالي!

بيعت كمأة بيضاء ضخمة من إيطاليا بمزادٍ بسعرٍ خيالي تخطى الـ190 ألف دولار.

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LBCI News Lebanon

بيعت كمأة بيضاء ضخمة من إيطاليا بمزادٍ علني أقيم في معرض "Alba White Truffle Fair" بسعرٍ خيالي تخطى الـ190 ألف دولار.

وبحسب المعلومات، فإن منطقة بيدمونت الإيطالية معروفة بهذه النبتة، التي تنشأ تلقائيًا داخل باطن الأرض في مناطق معدودة من إيطاليا وأوروبا الوسطى.

وعُثر على النبتة الغريبة، الّتي تزن 950 غراما، تحت الأرض بالقرب من جذور الأشجار التي تعيش معها في حالة تكافل، وذلك بفضل مذاقها ورائحتها الفريدة.

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وعندما تتبخر النبتة، تنبعث منها رائحة تدوم لفترة زمنية محدودة ولا يمكن اكتشافها إلا بمساعدة الكلاب المدربة جيدًا والصيادين ذوي الخبرة.

ويجتذب معرض "Alba White Truffle Fair" التاريخي الدولي، الّذي باع العام الماضي مجموعة من فطر الكمأة البيضاء، تزن 830 غرامًا بسعر بلغ قرابة 107 دولار أميركي، حوالي 100 ألف زائر سنويا من جميع أنحاء العالم، يأتون إلى المدينة الصغيرة في بيدمونت بهدف شراء وبيع الأطعمة الشهية الباهظة الثمن والتمتع بروائحها الفريدة.