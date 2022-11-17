مونديال 2022... وليام أمير ويلز يدافع عن دعمه لإنكلترا

الإعلان

دافع الأمير وليام، الذي يحمل اللقب الملكي أمير ويلز، عن دعمه لإنكلترا التي وقعت في ذات المجموعة مع جارتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأحد في قطر، أثناء اجتماعه مع نواب في البرلمان الويلزي.ووعد ولي العهد البالغ 40 عامًا المشرعين بأنه سيشجع كل من إنكلترا وويلز التي تخوض المونديال للمرة الأولى منذ 64 عامًا.وقال في هذا الصدد: "أنا أخبر الجميع أنني أدعمهما، بالتأكيد. لا أستطيع أن أخسر"، مقرًا "لقد شجعت إنكلترا منذ أن كنت طفلا صغيرًا".وتابع أن الأمر لن "يبدو صحيحًا" إذا غير ولاءه الآن، معترفًا أنه شجع "ويلز ضد إنكلترا في الركبي".ويتابع الأمير المولع بالرياضة بانتظام مباريات كرة القدم وهو أيضًا رئيس الاتحاد الإنكليزي للعبة.وأثار دعم وليام الصريح لكرة القدم الإنكليزية غضب بعض الويلزيين، لا سيما في ظل الصراعات السياسية ورغبة جزء منهم في الانفصال عن الممكلة المتحدة التي تضم إنكلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية.وقد زار الأمير الثلاثاء معسكر منتخب "الاسود الثلاثة" وسلم القائد هاري كاين واللاعبين قمصانهم الرسمية لكأس العالم.ووقعت إنكلترا وويلز في مجموعة "سياسية" تضم أيضًا كل من الولايات المتحدة وإيران.