توقيف مسؤول كمبودي للحياة البرية يُهرّب حيوانات مُهددة بالانقراض

أوقفت الشرطة الأميركية الأربعاء أحد المسؤولين المعنيين بشؤون الحياة البرية في الحكومة الكمبودية في نيويورك، بسبب تورطه في تهريب قردة مكاك برية طويلة الذيل المهددة بالانقراض من المناطق المحمية.

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، فإن ماسبال كري، 46 عاماً، أوقف من بين ثمانية أشخاص متهمين بالتهريب والتآمر لخرق قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة.

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وماسبال كري مُتّهم بشراء قرود مكاك، الموجودة في الأسر والمتنزهات الوطنية وغيرها من المناطق المحمية، وتسليمها إلى منشآت للتكاثر.

وبدوره، قال المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا خوان أنطونيو غونزاليس "إن ممارسة أخذ القردة بشكل غير قانوني من موطنها لينتهي بها الأمر في المختبر أمر نحتاج إلى إيقافه".