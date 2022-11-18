في كينيا... وفاة أكبر تلميذة في العالم عن عمر 99 عاما

توفيت "غوغو بريسيلا"، وهي أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم، الأربعاء عن عمر 99 عاماً في كينيا، داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

وأوضح حفيد الراحلة سامي تشيبسيرور لصحيفة "ذي ستاندرد" الخميس أن "غوغو كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنّها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة"، مضيفاً "نحن فخورون بها".

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وأشارت اليونسكو إلى أنّ بريسيلا كانت تبلغ من العمر 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدةً بهذه المرأة معتبرةً انّها "مثال يحتذى به داخل مجتمعها وخارجه".

وفي مقابلة مع اليونسكو العام الفائت، أكدت بريسيلا أنّ هدفها من العودة إلى المقاعد الدراسية يتمثل في تشجيع الأمهات الشابات في كينيا على العودة إلى المدرسة بعد إنجاب الأطفال، بدلاً من تركها خوفاً من وصمة العار الاجتماعية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد استند فيلم فرنسي إلى مثابرتها على التعلّم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

وتناول الفيلم بعنوان "غوغو" جهود بريسيلا هذه، ما أتاح لها السنة الفائتة أن تستقل للمرة الأولى في حياتها طائرةً وتتوجه إلى فرنسا لمقابلة عقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون.