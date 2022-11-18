قبل المونديال... الملكة رانيا في صورةٍ مع العائلة لدعم المنتخب الأردني

شاركت الملكة رانيا الأردنية صورة عائلية لدعم المنتخب الأردني قبل مونديال 2022.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إسبانيا., عمان, المنتخب الأردني, قطر, كأس العالم, مونديال, الأردن, العائلة الملكية,الملكة رانيا,شاركت الملكة رانيا الأردنية صورة عائلية لدعم المنتخب الأردني قبل مونديال 2022.

LBCI News Lebanon

شاركت الملكة رانيا الأردنية صورة عائلية على تطبيق انستغرام، من قلب المنزل لمتابعة مباراة كرة القدم ودعم المنتخب الأردني الذي نافس منتخب إسبانيا الخميس في ستاد عمان الدولي.

وطغت أجواء الدعم المعنوي للفريق الأردني على الصورة المنشورة، إذ ظهر كلّ من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا وطفليهما ولي العهد الأمير حسين والأمير هاشم، يرتدون قمصان المنتخب الأردني.

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ويُذكر أن المباراة المذكورة انتهت بفوز المنتخب الإسباني على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1، وذلك قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في مباراة كأس العالم 2022.

وتُعرف الملكة رانيا بدعمها للرياضة بشكل عام، وبخاصةٍ للمنتخب الوطني الأردني للرجال والسيدات في الرياضات كافة.