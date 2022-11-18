بعد تصريحات رونالدو النارية... إزالة لوحة جدارية ضخمة له (فيديو)

تمت إزالة لوحة جدارية ضخمة للاعب كريستيانو رونالدو من الملعب الإنجليزي "أولد ترافورد".

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LBCI News Lebanon

بعد مقابلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، اتّخذ رؤساء نادي مانشستر يونايتد الإجراءات المناسبة للردّ على تصريحاته النارية، حيث تمت إزالة لوحة جدارية ضخمة له من الملعب الإنجليزي "أولد ترافورد".

وتأتي تلك الخطوة بعد اتّهام رونالدو مالكي نادي اليونايتد "بالخيانة" وسوء معاملة النادي وإدارته له، بالإضافة إلى إعلانه عن عدم احترامه للمدرب إريك تين هاغ.

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وفي هذا السياق، فقد التقى رؤساء يونايتد لمناقشة مستقبل كريستيانو رونالدو في الفريق مع تقارير تشير إلى أنه قد يصبح خارجه اعتبارًا من كانون الثاني.

وأثارت تعليقات رونالدو ردود فعل عنيفة، إذ استُدعي زميله "برونو فرنانديز" للّعب كبديل في معسكر تدريب البرتغال في كأس العالم، كما بدا "جواو كانسيلو" مستاءً أيضًا في لقاء تدريبي خلال هذا الأسبوع.