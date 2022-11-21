بعيداً عن الأضواء... الرئيس الأميركي يحتفل بعيد ميلاده الـ80

احتفل الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد ميلاده الـ80، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنه لم يحِط هذه المناسبة الأحد بأيّ أجواء احتفالية.

ونشرت جيل بايدن، زوجة الرئيس، على تويتر رسالة عاطفية أرفقتها بصورتين تجمعانهما وهما يرقصان سوياً معلّقةً بالقول: "لا أريد أن أرقص مع أيّ شخص آخر. عيد ميلاد سعيد جو! أحبّك".

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وبخلاف هذه التغريدة لم يصدر عن البيت الأبيض أي بيان أو منشور بشأن عيد ميلاد الرئيس. ولم يتّضح كيف سيحتفل بايدن بعيد ميلاده أو ما إذا كان سيفعل ذلك أساساً.

ويُذكر أن بايدن احتفل السبت في البيت الأبيض بزفاف حفيدته ناومي، في حفل لم يسمح للصحافة بحضوره.

أما بالنسبة لوضعه الصحي، فإن الرئيس النحيف الذي لا يدخّن ولا يشرب، لا يزال نشيطاً بدنياً كما أنه لم يواجه أيّ مشكلات صحيّة كبيرة منذ خضوعه لعملية بعد إصابته بتمدّد في الأوعية الدموية الدماغية هدّد حياته في العام 1988.