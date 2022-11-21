منحه مهلة للانسحاب... ممثل كوميدي يمزّق نقوداً بسبب دور بيكهام في كأس العالم! (فيديو)

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مزّق ممثل كوميدي بريطاني أوراقاً نقدية بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (11900 دولار) بعد أن أعطى لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، كابتن فريق إنكلترا السابق، مهلة للانسحاب من دوره كسفير لقطر في كأس العالم.ويعمل بيكهام، الذي لعب مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، حاليّاً لصالح قطر التي تعرّضت لانتقادات بشأن معاملة العمال الأجانب وحقوق مجتمع "الميم" والقيود الاجتماعية.وقال جو لايست، الأسبوع الماضي، إنّه سيتبرّع بالمال للجمعيات الخيرية إذا وافق بيكهام على قطع العلاقات مع الدولة المستضيفة لكأس العالم وإلاّ سيمزق الأموال قبل بدء البطولة.وارتدى لايست، اليوم، ثوباً بألوان قوس قزح، ونشر لقطات له وهو يضع مجموعتين من الأوراق النقدية في قطاعة أخشاب.وقال في وقت سابق إنّ بيكهام كان "أيقونة بالنسبة للمثليين" ويعمل الآن لصالح قطر التي وصفها بأنها "واحدة من أسوأ الأماكن في العالم للمثليين".ولم يعلن بيكهام معرفته بأيّ مهلة أو يرد عليها.والمثلية الجنسية غير قانونية في قطر، وقد حذّر منظمو كأس العالم الزوار من إظهار الحميمية في الأماكن العامة، لكنّهم قالوا إنّ الجميع، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو خلفيتهم، مرحب بهم في هذا الحدث.كما نفت الدوحة اتهامات بإساءة معاملة العمال والرشوة للفوز بحقوق الاستضافة.