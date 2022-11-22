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22 تشرين الثاني 2022 - 07:37
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رجل يضرب والدته التسعينية... فيديو صادم يثير الضجة في مصر!

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رجل يضرب والدته التسعينية... فيديو صادم يثير الضجة في مصر!
Lebanon News
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو أثار الضجة إذ أظهر إقدام رجل على ضرب والدته المسنة بواسطة أداة حادة.

وذكر موقع "إرم نيوز" أن السلطات قد تحركت بعد انتشار الفيديو، وألقت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.
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ولفت الموقع الى أن النيابة قد كشفت أنها استمعت لشهادة المجني عليها، عمرها 97 عاماً، والتي أكدت ديمومة تعدي ابنها عليها. كما استمعت النيابة أيضاً الى شهادة زوجة الرجل وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته، المصابة بالألزهايمر، بالضرب.

وأصدرت النيابة بياناً أوضحت من خلاله أن "تحريات الشرطة أكدت أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقُه من مرضها وشيخوختها"، مشيرة الى استكمال التحقيقات في الحادثة.

يذكر الى أن ذوي المتهم صوّروا الفيديو منذ شهر لإرساله لأشقائه، لنجدة المجني عليها.



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