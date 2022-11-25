للمرة الأولى...مطعم سويدي يحتلّ لقب "الأفضل في العالم"

احتلّ مطعم "فرانتسن" صدارة قائمة "لا ليست" لأفضل المطاعم في العالم التي صدرت الخميس في ستوكهولم، إذ تشارك المرتبة الأولى مع مطعم الشيف الفرنسي "غي سافوا"، ومطعم "برناردان" في نيويورك.

ووفق ما أوضحته المديرة العامة للمجموعة "إيلين بياتريني" لوكالة فرانس برس، فقد اتّضح أنها "المرة الأولى حيث يتقاسم مطعم من الدول الاسكندينافية المرتبة الأولى بالتساوي مع أسماء أخرى، كما لن يسبق له أن تبوأ صدارة الترتيب".

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ويذكر أن مجموعة "لا ليست" تختار أفضل المطاعم في العالم استناداً إلى الأدلة السياحية والملاحظات النقدية التي ترد في أهم الصحف العالمية وتحظى بمكانة في فرنسا والصين وكوريا واليابان.

وحصل المطعم الفرنسي "غي سافوا" على المرتبة الأولى للمرة السادسة بمفرده أو بالتساوي مع آخرين، وذلك منذ بداية إصدار "لا ليست" قبل ثماني سنوات.