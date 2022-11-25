بفضل قانون جديد... صحافية ترفع دعوى قضائية ضدّ ترامب بتهمة الاغتصاب

أعادت الصحافية الأميركية إي جين كارول، التي اتهمت دونالد ترامب باغتصابها في التسعينات، رفع دعوى مدنية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخميس وذلك بفضل قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي.

رفعت دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الاغتصاب والتشهير من قبل كارول، 78 عاما، ضد ترامب، 76 عاما، أمام محكمة فدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام 2019، وقدّم كل منهما شهادته تحت القسم في تشرين الاول أمام قاض نيويوركي.

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في قضية التشهير، رفعت إي جين كارول المؤلفة وكاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" دعوى مدنية ضد دونالد ترامب في تشرين الثاني 2019. واتهمته بالتشهير بها لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس بأحد متاجر نيويورك في 1995 أو 1996 بأنها "كذبة تامة" وذلك في حزيران 2019.

ورد الرئيس الجمهوري، الذي كان في منصبه حينها، بأنه لم يلتقها قط وأنها "لا تعجبه". وادعى محاموه بأنه كان محميًا في عام 2019 بفضل حصانته كرئيس للولايات المتحدة.

بالنسبة لتهم الاغتصاب، لم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية في عام 2019 لأن الوقائع المزعومة كان مر عليها الزمن.

لكن في 24 تشرين الثاني الجاري، دخل قانون جديد لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية لمدة عام، بإعادة تفعيل شكاوى قديمة محتملة والمطالبة بدعوى مدنية.

وفي مقدمة الشكوى التي أصبحت اليوم مقبولة وتسرد جميع الوقائع، يتهم دونالد ترامب بانه "قبل 27 عاما أمسك في متجر المنتجات الفاخرة Bergdorf Goodman على الجادة الخامسة في نيويورك جين كارول وثبتها بكتفه على جدار غرفة لقياس الملابس واغتصبها".

ولزمت كارول الصمت لأكثر من 20 عاما قبل أن تروي قصتها في كتاب في نهاية 2010 مع بروز حركة #MeToo التي انطلقت في 2017 لرفض العنف ضد المرأة.