القطة فلوسي تدخل غينيس كأكبر قطة حية في العالم... كم عمرها؟

دخلت القطة فلوسي، المولودة في بريطانيا، موسوعة غينيس بعدما سجّلت رقماً قياسياً جديداً باعتبارها أكبر قطة حية في العالم.



وقد منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية اللقب رسميًا للقطة المولودة عام 1995، والتي تعيش حالياً في جنوب شرق لندن.

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وتقول صاحبة القطة الجديدة إنها في حالة جيدة بالنسبة لعمرها.وأكّدت الموسوعة ومؤسسة حماية القطط الخيرية أن فلوسي هي أكبر قطة حية في العالم.يذكر أنه كان قد تمّ تسليم فلوسي إلى المؤسسة الخيرية في سن 26 عامًا، عندما لم يعد بإمكان صاحبها الاعتناء بها.وفي هذا الإطار، قالت ناعومي روسلينغ، المنسقة في فرع كينت في المؤسسة: "لقد شعرنا بالدهشة عندما أظهرت سجلات الطبيب البيطري أن فلوسي تبلغ من العمر 27 عامًا تقريبًا".ولحسن الحظ، وجدت المؤسسة الخيرية منزلًا جديدًا لفلوسي، حيث سيتم الاعتناء بها جيدًا. وتم نقلها الى منزل فيكي غرين، التي تعيش في جنوب شرق لندن.وتقول غرين إن فلوسي صماء ولديها ضعف في البصر، ولكنها مرحة وعاطفية رغم ذلك.يذكر أنه لا يزال أمام القطة فلوسي سنوات عدة، إذا أرادت كسر رقم عمر أكبر قطة تم تسجيله على الإطلاق، والذي سجّلته القطة كريم باف التي عاشت 38 عامًا و3 أيام في أوستن، تكساس.