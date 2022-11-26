جريمة مروعة في مصر... رجل يقتل آخر بسبب علبة كشري!

في حادثة صادمة ومروّعة، توفي مصري الجمعة جراء إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بسبب ثمن علبة كشري، بحسب ما ذكرت تقارير محلية.
ونقل موقع "إرم نيوز
" معلومات تفيد بأن الأجهزة الأمنية في مصر قد تلقت بلاغاً يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في محل كشري بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم.
وبحسب المعلومات، فقد تبيّن من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن عامل مقهى ارتكب الجريمة، بسبب خلافات نشبت مع أحد العاملين حول ثمن علبة كشري.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرير محضر بالواقعة، كما تولّت النيابة العامة التحقيق.