تهمة سوء السلوك الجنسي تطال أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار"

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وجّه القضاء الكوري الجنوبي تهمة سوء السلوك الجنسي إلى الممثل "أو يونغ-سو" وهو أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار" أو Squid Game الشهير.وكان الممثل البالغ من العمر 78 عاماً قد حاز في كانون الثاني الفائت على جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثلٍ مساعدٍ في المسلسل الشهير ليُصبح أول ممثلٍ من كوريا الجنوبية ينال هذه الجائزة.ووفق التقارير المحلية، اتّهمت النيابة العامة في جنوب كوريا "أو يونغ – سو" بلمس جسد امرأة في العام 2017 ولكن أفرج عن الممثل من دون احتجازه. وأنكر أو هذه المزاعم، وقال في بيانٍ "لقد أمسكت يدها لتوجيه الطريق حول البحيرة".وفقاً لتقرير صادر عن السلطات الكورية الجنوبية، فقد قدمت السيدة الشكوى في البداية في كانون الأول 2021، لكن السلطات أغلقت القضية من دون توجيه اتهامات للممثل في نيسان، لكن أعيد فتح القضية بناءً على طلب الضحية.وجسّد أو يونغ - سو اللاعب الأكبر سنا في مسلسل "لعبة الحبار"، الذي تدور أحداثه حول مسابقة يشترك فيها 456 شخصاً ممن يعانون من مشاكل مالية، حيث يتنافسون في لعبة خطرة تعرضهم للموت من أجل الفوز بجائزة مالية ضخمة.