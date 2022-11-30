مايكل بولس وتيفاني ترامب في مباراة أميركا وإيران: "مبروك للمنتخب الأميركي!" (صورة)

نشر مايكل بولس صورةً على إنستغرام مع زوجته تيفاني ترامب في المباراة بين الولايات المتحدة وإيران.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قطر., مونديال 2022, إيران, أميركا, مباراة, تيفاني ترامب, دونالد ترامب, الرئيس الأميركي السابق,مايكل بولس,نشر مايكل بولس صورةً على إنستغرام مع زوجته تيفاني ترامب في المباراة بين الولايات المتحدة وإيران.

LBCI News Lebanon

نشر رجل الأعمال مايكل بولس، زوج ابنة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، صورةً عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام ظهر فيها مع زوجته تيفاني ترامب في ملعب استاد الثمامة بقطر لمواكبة المباراة بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مونديال 2022.

ويظهر الثنائي في الصورة داخل مدرجات الملعب، وعلّق بولس، الأميركي من أصول لبنانية، على الصورة قائلا: "مبروك للمنتخب الأميركي!!".

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وحضر الثنائي المتزوج حديثاً مباراة المنتخب الأميركي ضدّ نظيره الإيراني في قطر لتشجيع الولايات المتحدة ضمن المجموعة الثالثة من دوري المجموعات في كأس العالم 2022.