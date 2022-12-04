فيفا تكشف... كم بلغ عدد المشجعين في مجموعات مونديال 2022؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت أن عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر بلغ 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب.

وأفاد فيفا أن دور المجموعات في النسخة الـ22 تجاوز رقم الـ2.17 مليون في مونديال روسيا، أي قبل أربعة أعوام، رغم دعوات المقاطعة للنهائيات الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على خلفية السجل الحقوقي للامارة الخليجية الغنية بالغاز.

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ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة الأعلى حضوراً في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994، إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجاً.

ورغم هذه الأرقام الصادمة، لا تزال الانتقادات تنهال على الدولة المضيفة، كما كانت الحال منذ منحها حق التنظيم عام 2010، سواء في موضوع احترام حقوق الإنسان أو حتى حماية البيئة.

وأفاد البيان أنه تمت المصادقة في مطاري حمد والدوحة الدوليين، على قرابة مليون و66 ألف بطاقة هيّا، الإجبارية للراغبين بالحضور الى قطر في هذه الفترة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية لائحة القادمين الى قطر في هذه الفترة، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك.