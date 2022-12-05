أشرف على الشقيقتين ويليامز وشارابوفا... وفاة مدرب كرة المضرب الشهير نيك بوليتييري

أعلنت أكاديمية "أي أم جي" الإثنين عن وفاة نيك بوليتييري، مدرب كرة المضرب الأميركي الشهير ومؤسس أكاديمية نيك بولتييري التي أصبحت اليوم تسمى أكاديمية "أي أم جي"، عن عمر يناهز 91 عاما.

ويُذكر أن بوليتييري أشرف على 10 لاعبين احتلوا المركز الأول في التصنيف العالمي للرجال والسيدات وأبرزهم أغاسي ومواطنه جيم كوريير، الألماني بوريس بيكر، اليوغوسلافية مونيكا سيليش بالإضافة الى الشقيقتين فينوس وسيرينا وليامس وماريا شارابوفا.

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وأفاد مدير الأكاديمية جيمي أرياس، والذي كان أحد تلامذة بوليتييري الأوائل عندما انشأها الأخير عام 1978 بأن "كرة المضرب لم تكن لتصل الى ما وصلت اليه اليوم لولا تأثير نيك".

وأضاف "أكاديميته في كرة المضرب التي افتخر بتطويرها كانت منصة لاطلاق العديد من عمالقة اللعبة كما انها تحولت الى منظمة لها تأثير عميق على تطوير الرياضيين في مختلف الرياضات وعلى جميع المستويات".