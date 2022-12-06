بعد 17 عاما... استقالة رئيس محطة سكاي نيوز من منصبه

قدّم رئيس المحطة الإخبارية البريطانية سكاي نيوز، جون رايلي، ليل الأحد استقالته وذلك بعد 17 عاما على العمل المتواصل.

ونشر رايلي، البالغ من العمر 60 عاما، رسالةً على موقع المحطة الأكثر انتشارا مع الـ"بي بي سي" في المملكة المتحدة، جاء فيها: "بعد حوالى 40 عاما من العمل في قطاع الأخبار، بينها 28 في سكاي ومن ضمنها 17 عاما على رأس الشركة، قررت اعتبارا من العام المقبل وقف العمل وترك سكاي نيوز خلفي".

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وتابع "أبلغت سكاي في 2021 أنّني أود مواصلة إدارة قسم الأخبار لسنتين إضافيتين كحد أقصى، مقدرا أن ربيع 2023... سيكون التوقيت المثالي لوقف الصحافة اليومية وإطلاق مشاريع لا تنسجم مع إدارة هيئة إخبارية".

وبدأ جون رايلي مساره الصحافي عام 1987 في الـ"بي بي سي"، ثم عمل في محطة "آي تي إن" الخاصة قبل الانضمام إلى سكاي نيوز عام 1995.