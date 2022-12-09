هجوم الكتروني على دار أوبرا متروبوليتان المرموقة في نيويورك

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أعلنت دار "أوبرا متروبوليتان" في نيويورك، الخميس، عن تعرّضها لهجوم معلوماتي عطّل موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر ومركز التواصل الخاصين بها.وذكرت دار الأوبرا المرموقة في مدينة الفنون والثقافة الأمريكية، أنّ "المشاكل في شبكتها بدأت الخميس".وأشارت إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مُقرر لكنّ أي طلب لشراء تذاكر جديدة أو استبدال أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، غير ممكن في الوقت الحالي.ولم تُفد المؤسسة الواقعة في حي راقٍ شمال مانهاتن بأي توضيح فيما يخص طبيعة الهجوم الإلكتروني.ونقل موقع "أوبرا واير" المتخصص عن المدير العام لدار الأوبرا بيتر غيلب، قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة، إنّ "تحقيقًا فُتح بالحادثة".ومنذ سنوات، تتعرض شركات ومؤسسات خاصة وعامة وإدارات حكومية في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول، إلى هجمات سيبرانية.وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الخميس، قانونا للدفاع الوطني يخصّص عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز الأمن السيبراني.