بمساحة ملعب كرة قدم...قطر تحطم الرقم القياسي في غينيس بأكبر لوحة فنية عالمية

الإعلان

📹 #قطر تحطم الرقم القياسي في #غينيس بأكبر لوحة فنية في العالم عن كرة القدم #فرانس_برس pic.twitter.com/yfY07W8mLt — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 8, 2022

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، مقطع فيديو يرصد تحطيم قطر للرقم القياسي في موسوعة "غينيس"، بأكبر لوحة فنية في العالم عن كرة القدم.ونجح الفنان الإيراني صالحي، في تحطيم الرقم القياسي لرسم أضخم لوحة فنية، تُعد الأكبر من نوعها في العالم، وتبلغ مساحتها نحو 9600 متر مربع.واستخدم صالحي 3 آلاف لتر من الطلاء في رسم اللوحة، التي كشف عنها خلال حفل أقيم في جامعة قطر بالدوحة، بعد جهد استمر على مدى خمسة أشهر.وتُوج العمل بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليصبح أكبر لوحة فنية في العالم تدخل الموسوعة بمساحة 9652 مترا مربعا، تمتد على طول أبعاد ملعب كرة القدم.