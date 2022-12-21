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21 كانون الأول 2022 - 07:19
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لنقل كليتين... الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات بسيارة "لامبورغيني"

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لنقل كليتين... الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات بسيارة &quot;لامبورغيني&quot;
Lebanon News
قطع شرطيون مئات الكيلومترات عبر الأراضي الإيطالية في سيارة لامبورغيني لتسليم كليتين لمريضين ينتظران عملية زرع، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء.


وكتبت الشرطة عبر صفحتها على فيسبوك أن "رحلة على الطريق السريع لتقديم أعظم هدية في عيد الميلاد: الحياة. بفضل "بابا نويل" الخاص للشرطة الوطنية، تلقى شخصان تبرعاً بالكلى". 
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وتُظهر الصور شرطياً وممرضة يضعان في صندوق المركبة الموجود في المقدمة، مبرّداً طبياً أزرق يحتوي على العضوين المعدّين للزرع.


بعد مغادرتهما بادوفا (شمال شرق) الثلاثاء، سلّما كلية إلى مستشفى في مودينا الواقعة على بعد 170 كيلومتراً، قبل التوجه إلى روما التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر لتسليم الثانية.


وتملك شرطة الطرق الإيطالية سيارتين من طراز Lamborghini Huracàn، وهي سيارات مزودة أكثر من 600 حصان وتصل  سرعتها القصوى إلى 325 كيلومترا في الساعة. 


ويُستخدم هذا الطراز لاعتراض المركبات المخالفة، لكنه يصلح أيضاً للتدخلات العاجلة الأخرى مثل نقل الأعضاء.
 
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