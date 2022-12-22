4 أفكار لتزيين مائدة عيد الميلاد بطرق مبتكرة!

أفكار لتزيين مائدة عيد الميلاد

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LBCI News Lebanon





ويقوم الناس بالتحضير لهذه المناسبة السعيدة كل سنة عبر شراء الهدايا، وتحضير الطعام للقاء العائلة على مائدة العيد المميزة.



وتزيين مائدة الطعام بطريقة مبتكرة، هي خطوة مهمة بالنسبة للكثيرين. لذلك، سنقدّم لكم 4 أفكار رائعة لتزيين مائدة عيد الميلاد هذه السنة.

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- العودة إلى الطبيعة: من قال إن مائدة العيد يجب أن تكون مزيّنة وفق موضوع Theme معيّن مرتبط بشكل مباشر بالمناسبة؟ في الواقع يمكنكم اللجوء الى الطبيعة لتزيين المائدة عبر اختيار الأوراق الخضراء والأعشاب وغيرها. أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الميلاد الذي تجتمع فيه العائلة والأقارب والأصدقاء.ويقوم الناس بالتحضير لهذه المناسبة السعيدة كل سنة عبر شراء الهدايا، وتحضير الطعام للقاء العائلة على مائدة العيد المميزة.وتزيين مائدة الطعام بطريقة مبتكرة، هي خطوة مهمة بالنسبة للكثيرين. لذلك، سنقدّم لكم 4 أفكار رائعة لتزيين مائدة عيد الميلاد هذه السنة.- العودة إلى الطبيعة: من قال إن مائدة العيد يجب أن تكون مزيّنة وفق موضوع Theme معيّن مرتبط بشكل مباشر بالمناسبة؟ في الواقع يمكنكم اللجوء الى الطبيعة لتزيين المائدة عبر اختيار الأوراق الخضراء والأعشاب وغيرها.

- قبعات بابا نويل لأدوات المائدة: هل فكّرتم أنه يمكنكم وضع أدوات المائدة، السكاكين والشوك والملاعق، داخل قبعات بابا نويل صغيرة الحجم؟ هذه الخطوة مميزة وتضفي لمسة إبداعية على المائدة ليلة عيد الميلاد.



- طي المحارم على شكل شجرة العيد: هذه الطريقة رائعة جداً، إذ تساعدكم على تزيين المائدة من دون الحاجة الى شراء أكسسوارات. اضغطوا هنا - طي المحارم على شكل شجرة العيد: هذه الطريقة رائعة جداً، إذ تساعدكم على تزيين المائدة من دون الحاجة الى شراء أكسسوارات.وشاهدوا الفيديو لتتعلّموا كيفية طي محارم الطاولة على شكل شجرة العيد.