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25 كانون الأول 2022 - 13:54
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تقليد غريب في لاتفيا... إحراق شجرة الميلاد لهذا السبب!

لاتفيون يحرقون شجرة الميلاد ضمن تقاليدهم السنوية... ما السبب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدولة البلطيقية., تقليد, عيد الميلاد, شجرة الميلاد, إحراق,لاتفيا,لاتفيون يحرقون شجرة الميلاد ضمن تقاليدهم السنوية... ما السبب؟
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تقليد غريب في لاتفيا... إحراق شجرة الميلاد لهذا السبب!
Lebanon News

يتجمع عدد من اللاتفيين مرتدين أزياء فولكلورية أو متنكرين في هيئة شخصيات خيالية في إحدى ساحات ريغا لإحياء احتفال بالإنقلاب الشتوي، وله علاقة بتقليد شجرة عيد الميلاد.

 
وخلال الاحتفال، يربط المشاركون فيه جذع شجرة بحبل ويجرّونه في شوارع المدينة وهم يؤدّون مجموعة من الأغاني، ثم يضعونه في نيران مشتعلة حتى يحترق ويتحوّل رماداً.
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وكان الناس خلال العصور الوسطى يضعون أشجاراً في منازلهم مع اقتراب الانقلاب الشمسي قبل أن يحرقوها في الهواء الطلق.
 
وتوضح المشاركة في الاحتفال ومديرة مركز "ريتومز" الثقافي في ريغا ليغا لوكاشوناس أنّ "جذع الشجرة يرمز إلى كل الأحداث السلبية التي جرت خلال العام".
 
وتضيف "نجمع كل أفكارنا السلبية ومشاكلنا الصحية في هذه الجذوع التي تتعرض للحرق، وهو ما يتيح انطلاقة جديدة للسنة المقبلة".
 
ولا تزال لاتفيا تحيي هذه العادة القديمة، الأمر الّذي يتيح للسكان جميعهم قطع أشجارهم الخاصة من الغابات التي تغطي حوالى ثلث مساحة البلاد.
 
والجدير بالذكر أن مختلف أنحاء الدولة البلطيقية تشهد احتفالات كثيرة مماثلة لهذا الاحتفال المرتبط بحسب المؤرخين بشجرة عيد الميلاد.
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