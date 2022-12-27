"النجم أستون"... ثور يعيش حياة الخيول في فرنسا! (فيديو)

تقوم سيدة فرنسية في إحدى قرى منطقة موز شرقي فرنسا بامتطاء ثورها "أستون"، الّذي بات نجماً إذ يُتابع عشرات الآلاف حسابات مخصصة له على الشبكات الاجتماعية.

ويجذب هذا الثور الفريد الانتباه في المنطقة وخارجها، في حين بات لديه 62 ألف متابع على تيك توك، و90 ألف مشترك على يوتيوب وتقريباً العدد نفسه على فيسبوك.

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ووفق وكالة فرانس برس، فقد بدأت قصة سابين روا مع أستون من حدادها على جواد السباق الذي كانت تربيه. وتقول "كل متسابق في حياته لديه علاقة خاصة مع حصان. عندما رحل، لم أعد أرغب في سماع أي شيء عن الخيول".

بعدها، تمسكت المديرة التجارية السابقة ذات الشخصية القوية بفكرة تدريب أستون، إلا أنها سقطت 38 مرة في ثلاثة أشهر أثناء محاولتها امتطاء الثور. لكنها سرعان ما اكتشفت علامات مشجعة.

وتقول بحماس "عندما رآني أركب الخيول، أراد أستون أن يفعل الشيء نفسه"، مضيفةً "من خلال المراقبة، تعلم الكثير من سلوكها، لذلك ركزنا على عنصر التقليد".

وبات أستون، البالغ حاليا تسع سنوات، يقفز على عقبات صغيرة، ويؤدي تحركات جانبية كالخيول.

وتقول "عندما يرى الناس ذلك، يخبرونني أن أستون يخال نفسه حصاناً وهذا صحيح: إنه يحب تقليد الخيل. كما لا خيار أمامي سوى أن أتركه يفعل ما يشاء: فهو يزن 1.4 طن وله شخصيته!".

وقد دفع نجاح أستون سابين إلى تقديمه في عروض للفروسية وتطوير ماركة "أستون، الثور".