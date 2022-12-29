مخلوقات غريبة عاشت قبل 550 مليون سنة تعاود الظهور...

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رصد سائح كان يستكشف تكوينًا صخريًا بارزًا في ولاية أريزونا، مجموعة من "الأحافير الحية" التي كانت موجودة على الكوكب منذ حوالي 550 مليون سنة والتي تعرف بـ"روبيان الديناصورات".وبينما كان أدار ليبوفيتش، ابن الـ29 عامًا يزور التكوين الصخري في ولاية أريزونا الأميركية، شاهد العديد من المخلوقات الغريبة ذات الثلاثة أعين في بركة. ليظهر في ما بعد أنها من فصيلة الروبيان والتي كانت تعيش جنبًا إلى جنب مع الديناصورات في عصور ما قبل التاريخ.وشارك الشاب مقطع الفيديو الذي وثق الحدث على صفحته في تطبيق إنستغرام، قائلاً: "الأحفورة الحية! هذه الكائنات ذات الأعين الثلاث تعيش على الأرض منذ مئات الملايين من السنوات. كنت في حيرة من أمري.. لماذا توجد بركة في وسط الصحراء، والتي توجد فيها هذه الكائنات الحية، كيف يمكن أن يكون هذا!".وسميت هذه الكائنات بالـ Triops وهو المصطلح اليوناني لـ"العيون الثلاثية". وتعرف أيضًا باسم "الروبيان الشرغوف" بسبب ذيولها الطويلة المتدلية، أو "الروبيان الدرع"، بسبب درعها الشبيه بالخوذة.ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذه المخلوقات تمتلك أيضًا عينين مركبتين كبيرتين وعين أصغر في المنتصف، ولديها مستقبلات ضوئية تساعدها على اكتشاف الضوء.ويُشار إلى التريوبس على أنها "قريدس الديناصورات" لأنها تشبه إلى حد بعيد الحفريات من العصر الديفوني، قبل 419 إلى 359 مليون سنة، أي قبل أكثر من 100 مليون سنة من وجود الديناصورات على الأرض.