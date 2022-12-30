فيديو مذهل... طفل بطل ينقذ جدته من السقوط (فيديو)

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أنقذ طفل صغير جدته من السقوط بعد أن انزلق السلم الذي كانت تتسلقه، وكاد أن يؤدي هذا الأمر إلى إصابتها بجروح خطيرة وربما مقتلها، في حادثة جعلت من الطفل بطلاً في نظر كثيرين.وفي التفاصيل، فكانت الجدة تلعب مع حفيدها رياضة التنس، عندما استقرت الريشة فوق مدخل المنزل.ويظهر الفيديو الجدة على السلم عند باب المنزل، وكيف أرادت الصعود إلى السطح للحصول على الريشة، لكن السلم سقط فجأة، ما جعلها معلقة في الهواء.وفي الأثناء، هب الطفل الصغير لنجدة جدته التي طلبت مساعدته حيث أعاد رفع السُلم الأطول منه ثلاث أضعاف، مما أنقذ حياتها.وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووُصف الطفل "بالبطل" بعدما أقدم على هذه الخطوة.