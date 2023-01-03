العالم يودع الأسطورة بيليه... "رمز عالمي لكرة القدم"

يودع العالم أسطورة كرة القدم بيليه وذلك بعد وفاته الخميس عن عمر 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وسيسافر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه رسمياً الأحد، إلى مدينة سانتوس جنوب شرق البلاد "لتقديم احترامه وتكريمه" حيث تختتم الجنازة المفتوحة التي اقيمت على مدار 24 ساعة.

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وقام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، في مقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، في إلقاء النظرة الاخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي اذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه الاشهر سانتوس.

وقال إنفانتينو للصحافيين الاثنين "بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم" مضيفاً أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية أحد الملاعب لديها باسم البرازيلي تكريماً له.

ويُذكر أن بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، برز في بداياته في سنّ الـ 15 عاماً، عندما خاض أولى تجاربه الاحترافية مع سانتوس.

وتمكن من الفوز بلقب كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده في اعوام 1958، 1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حقّق هذا الانجاز.

وأظهر العالم بأسره تأثره بالظاهرة بيليه، وهذا ما ظهر جليًا لحظة وفاته، بعدما انهمرت رسائل التعزية من كل أصقاع العالم، من بينهم العديد من اللاعبين النجوم الحاليين والسابقين الذين ابدوا اعجابهم بـ "الملك" كلاعب.

وسيمر موكب الجنازة عبر سانتوس إلى منزل والدة بيليه، سيليست أرانتيس البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تزال على قيد الحياة على أن ينتهي في مقبرة سانتوس التذكارية، حيث ستقام الجنازة الاخيرة قبل دفن بيليه في ضريح خاص.