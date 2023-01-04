نشطاء بيئيون يواجهون محاكمة بتهمة تلطيخ مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بالطلاء

قرر قاض إحالة ثلاثة نشطاء بيئيين ألقوا طلاء برتقالي اللون على واجهة مقر مجلس الشيوخ الإيطالي في روما الاثنين إلى المحاكمة، وذلك بعدما نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بما وصفته بأنه "عمل مشين".

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ويُتهم كل من أعضاء في مجموعة "ديرنيير جينيراسيون" وهم لورا، 26 عاماً، ودافيد، 23 عاماً، وأليساندرو، 21 عاما، ولم تُذكر كامل هوياتهم، بإحداث أضرار جنائية. وقد يتلقون حكماً بالسجن لثلاث سنوات.

وأشارت وكيلة الدفاع عنهم إيلاريا سالاماندرا لوكالة فرانس برس إلى أنّ محاكمتهم ستنطلق في 12 أيار، معربةً عن أملها في إعادة تصنيف التهمة على أنها رغبة منهم في تلويث المبنى فقط، وهي تهمة يُعاقب عليها في إيطاليا بالسجن من ستة أشهر إلى عام.

وكان الشبان الثلاثة ألقوا الاثنين كميات من الطلاء على واجهة مقر مجلس الشيوخ ونوافذه وبابه الخشبي الكبير.

وأوضحت لورا في بيان أنّ خطوتهم هذه كانت ترمي إلى التنديد "برغبة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الحكم على جزء كبير من سكان العالم بالجفاف والمجاعة والحرب والموت، بصورة متعمّدة". ويدعو هؤلاء النشطاء إيطاليا إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.