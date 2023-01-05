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05 كانون الثاني 2023 - 05:02
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في الولايات المتحدة... السماح ببيع حبوب الإجهاض في الصيدليات

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن بيع حبوب الإجهاض سيصبح مسموحًا في الصيدليات. Lebanon, news ,lbci ,أخبار وكالة الأدوية الأميركية., المحكمة العليا, الصيدليات, الإجهاض, حبوب, بيع, الولايات المتحدة,قطاع الصحة,أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن بيع حبوب الإجهاض سيصبح مسموحًا في الصيدليات.
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في الولايات المتحدة... السماح ببيع حبوب الإجهاض في الصيدليات
Lebanon News

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في الولايات المتحدة الثلاثاء أن بيع حبوب الإجهاض سيصبح مسموحًا في الصيدليات.

 
ويمكن لهذا الإجراء أن يتيح إلى حدّ بعيد حقّ الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا عام 2022 القاضي بإلغاء حمايته الفدرالية.
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وستسمح التغييرات التي أعلنتها وكالة الأدوية الأميركية بأن يكون الميفيبريستون، وهو أحد العقارين المستخدمين في عيادات الإجهاض لإنهاء الحمل، متوفرًا في صيدليات الولايات حيث الإجهاض مسموحًا.
 
وسيتعين إبراز وصفة طبية للحصول على هذه الحبوب التي لم تكن في السابق متاحة إلا في بعض الصيدليات الإلكترونية أو لدى الأطباء أو العيادات المعتمدة.
 
وتُستخدم حبوب الإجهاض في نصف عمليات إنهاء الحمل في الولايات المتحدة، وتصبح أكثر فأكثر في قلب المعركة السياسية والقضائية من أجل حق الإجهاض.
 
ورحّب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بقرار وكالة الأدوية الأميركية.
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