في صحراء الرياض... فندق لتدليل الإبل! (فيديو)

فندق "تطّمن" في العاصمة السعودية الرياض لتدليل الإبل.

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LBCI News Lebanon

يتيح فندق "تطّمن" في العاصمة السعودية الرياض لأصحاب الإبل السفر بعيداً وترك جمالهم لتتلقى الرعاية الكاملة والتدليل في الفندق الصحراوي.

وقد أكّد مدير الفندق عياض الحقباني أن "فندق تطّمن يحتوي على 480 غرفة مفردة ومزدوجة للجمال. ولا تستطيع هذه الحيوانات الاستفادة من الإقامة في الفندق إلا إذا اجتازت الفحص الطبي".

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أما بالنسبة للأسعار، فقد أوضح الحقباني قائلاً: "يدفع مالكو الإبل 400 ريال سعودي، أي ما يقرب من 107 دولارات، مقابل الإبل الواحد للاستمتاع بالخدمة الكاملة الّتي تشمل تناول العلف والشعير".

وتابع: "ويتيح الفندق للإبل أيضاً شرب الحليب مقابل 100 ريال إضافية، أي نحو 27 دولاراً".