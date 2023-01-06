بركان جديد في هاواي يثور ويطلق نيرانه

الإعلان

ثار بركان كيلاويا في هاواي، صباح الخميس، بعد أقل من شهر من توقف البركان الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه تم الكشف عن توهج في صور كاميرا ويب قريبة تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.وطمأنت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي السكّان على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ثوران البركان محصور حاليًا في الفوهة ولا يشكل أي خطر على المجتمعات.وكان ثوران كيلاويا في عام 2018 من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في تاريخ هاواي الحديث، مما أدى إلى إخلاء الأحياء المجاورة وتدمير مئات المنازل.