جلسة غريبة... أول محامٍ "روبوت" في المحاكم قريباً

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من المقرر أن يمثل أول محامٍ "روبوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم الشهر المقبل أمام المحكمة مدافعاً عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.ووفقًا لشركة DoNotPay التي طوّرت "المحامي الروبوت"، فإن الروبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للاستماع إلى قضايا المحكمة وإخبار المدعى عليه بما يجب أن يقوله من خلال سماعات الرأس.وستعقد الجلسة الغريبة في شباط المقبل، لكن لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، بعد بحسب ما أكّدت مجلة نيو ساينتست العلمية.ووفقًا للمجلة، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.والجدير بالذكر أن هذه التقنية تنبع من شركة DoNotPay، التي تأسست في عام 2015 من قبل طالب في جامعة ستانفورد يدعى جوشوا براودر، وتم تطويرها في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة لكنها توسعت للوصول إلى الولايات المتحدة.